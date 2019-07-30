Суд избрал меры пресечения группе вымогателей из Белой Церкви

Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам преступной группировки, которые занимались вымогательством денег у предпринимателей города Белая Церковь в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд рассмотрел соответствующее ходатайство прокуратуры в отношении подозреваемых по ч.1 ст.255 и ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (создание и участие в преступной организации, занимавшейся вымогательством).

"Судебные заседания продолжались почти до 5 часов утра. В поддержку подозреваемых в уголовном производстве пришло более 50 человек, которые пытались оказывать давление на судей и прокуроров. Однако, несмотря на все препятствия и затягивание с стороны защиты, суд избрал меры участникам преступной организации, задержанных 27 июля. Двоим злоумышленникам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста… Другим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура области не согласна с решением суда по поводу домашнего ареста и будет подавать апелляционные жалобы.

Полицейскому, который был пособником в вымогательстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в субботу в Белой Церкви полиция одновременно провела 50 обысков в рамках масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки. После обысков были задержаны 12 человек, в том числе - организатор ОПГ.