В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)

В Белой Церкви полиция одновременно проводят 50 обысков в рамках масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков", - говорится в сообщении.

По его словам, работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи.

"Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам", - написал Небытов.

Обновление 11:40. Полицейские установили, что на территории Белой Церкви действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

"На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназовцы", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации преступных группировок.

Количество задержанных пока не сообщается.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее полиция со стрельбой задержала группу вооруженных бандитов, ограбивших водителя под Киевом.