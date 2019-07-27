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Умер спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк

Брат самого сильного человека планеты скончался после сложной операции.

Умер спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк
Роман Вирастюк
Фото: /firtka.if.ua

Украинский спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк, брат самого сильного человека планеты Василия Вирастюка скончался в 5 утра в субботу, 27 июля.

"11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и несмотря на все "но", он боролся до последнего", - написал Василий Вирастюк на своей странице в Facebook

Ему был 51 год.

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля на НСК "Олимпийский" (Олимпийский дворик), похоронят его 29 июля в Ивано-Франковске.

Вирастюк - серебряный призер последнего чемпионата СССР 1991 года по легкой атлетике, обладатель Кубка СССР. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-1994 по толканию ядра, мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике. 

Участник трех Олимпийских игр. С 1995-го по 2005 год был капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике. 

После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской ОГА, работал ведущим на нескольких спортивных телепроектах.

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