Умер спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк

Брат самого сильного человека планеты скончался после сложной операции.

Украинский спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк, брат самого сильного человека планеты Василия Вирастюка скончался в 5 утра в субботу, 27 июля.

"11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и несмотря на все "но", он боролся до последнего", - написал Василий Вирастюк на своей странице в Facebook.

Ему был 51 год.

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля на НСК "Олимпийский" (Олимпийский дворик), похоронят его 29 июля в Ивано-Франковске.

Вирастюк - серебряный призер последнего чемпионата СССР 1991 года по легкой атлетике, обладатель Кубка СССР. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-1994 по толканию ядра, мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике.

Участник трех Олимпийских игр. С 1995-го по 2005 год был капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.

После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской ОГА, работал ведущим на нескольких спортивных телепроектах.