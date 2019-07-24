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Умер актер Рутгер Хауэр

Звезде "Бегущего по лезвию" было 75 лет.

Умер актер Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Фото: IMDb

Нидерландский актер  Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах, скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Об этом сообщает Variety.

Смерть актера в Нидерландах подтвердил его агент Стив Кенис. Хауэра похоронили в среду.

Одна из ключевых ролей Хауэра – андроид Рой Бэтти в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта 1982 года. Фильм стал культовым, а образ Роя – одним из важнейших в поп-культуре.

Актер снимался в фильмах Пола Верхувена и роли в его картинах принесли ему мировую известность.

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