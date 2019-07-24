Для российского издания книги «21 урок 21 столетия» израильского историка Ноя Харари утвердили перевод, где заменили часть текста об оккупации Крыма на его присоединение, а также заменили главу про Путина, написав про Трампа. При этом, автор сам согласился на эти правки. Об этом сообщает издание «Читомо» и «Медуза».

Подобные различия начали замечать пользователи фейсбука и ЖЖ, которые начали выкладывать в сеть фото русского перевода и на других языках.

В частности, в первоисточнике в абзацах главы «Война» где упоминается аннексия Крыма Россией в 2014 году написано, что вторжение в Крым было оккупацией территории Украины. В русском переводе издательства «Синбад» этот акт называют присоединением и добавляют разъяснения, что российская сторона не считает аннексию вторжением в чужую страну.

Также в российском переводе заменили часть предложения, где Россия своими действиями «посеяла страх в душах соседей» на «повысила свой международный престиж».

Кроме того, в главе «Постправда» в которой в оригинале Харари пишет историю о том, как Владимир Путин публично отрицал присутствие в Крыму российских военных в феврале 2014 года. «Российское правительство и президент Путин лично неоднократно отрицали, что это были российские войска, и описывали их как спонтанно созданные „группы самообороны“, которые могли купить обмундирование в местных магазинах. Когда они выступали с этим довольно нелепым заявлением, Путин и его помощники прекрасно знали, что лгут», — написал Харари.

В русском переводе этот пример про Владимира Путина заменили на Дональда Трампа.

Один из читателей книги Николай Ябченко связался с представителями Ноя Харари и получил комментарий про политику утверждения переводов: «Что касается Вашего замечания - в общем мы иногда допускаем изменения в книгах из-за разных законов цензуры и различной чувствительности аудитории в разных странах. Наша политика никогда не допускает каких-либо изменений в ключевых аргументах - только в конкретных примерах - и все изменения должны получить наше разрешение. Что касается конкретного дела российского издания, то мы будем внимательно рассматривать этот вопрос».

«Моя цель состоит в том, чтобы основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли можно более широкой аудитории. В том числе аудитории, которая живет в странах с недемократическим режимом. Некоторые примеры в этой книге могут оттолкнуть эту аудиторию или привести к цензуре со стороны определенного режима. По этой причине я изредка допускаю адаптацию книг и утверждаю изменения конкретных примеров - но никогда основных мыслей произведения», - откомментировал российскую версию перевода Ной Харари.

Юваль Ной Харари - израильский историк. С 2005 года преподаватель в Еврейском университете в Иерусалиме, исследует военную и обущую историю. Его научно-популярная монография «Человек разумный. История человечества от прошлого к будущему» - международный бестселлер. Кроме того, историк пишет колонки для израильской газеты Haaretz.