Гран-при 10-го ОМКФ получили "Домой" Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" Левана Акина

В Одессе завершился 10-й международный кинофестиваль. Гран-при фестиваля, которое вручается по результатам зрительского голосования, получили украинский фильм "Домой" Наримана Алиева и грузинский фильм "А потом мы танцевали" Левана Акина.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua

В международном конкурсе победила картина "А потом мы танцевали" Левана Акина. Исполнитель главной роли Леван Гелбаихани получил награду за актерскую работу.

Приз за режиссуру получил Алехандро Ландес, "Монос".

Лучшим полнометражным фильмом в национальном конкурсе стала документальная работа Вадима Илькова: "Папа - мамин брат". Ильков также получил приз за режиссуру.

Лучшая актерская работа: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие".

Лучший короткий метр: "Мальчик, девочка и секрет" Оксаны Казьминой.

Special mention: "Мои мысли тихие", за актерскую работу Андрея Лидаговского.

Приз зрительских симпатий: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Лучший европейский документальный фильм: "Потому что мы мужики".

Почётные награды за вклад в кино получили Катрин Денев и Михаил Жванецкий.