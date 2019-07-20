Гран-при 10-го ОМКФ получили "Домой" Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" Левана Акина

В Одессе завершился 10-й международный кинофестиваль. Гран-при фестиваля, которое вручается по результатам зрительского голосования, получили украинский фильм "Домой" Наримана Алиева и грузинский фильм "А потом мы танцевали" Левана Акина.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua
В международном конкурсе победила картина "А потом мы танцевали" Левана Акина. Исполнитель главной роли Леван Гелбаихани получил награду за актерскую работу.
Приз за режиссуру получил Алехандро Ландес, "Монос".
Лучшим полнометражным фильмом в национальном конкурсе стала документальная работа Вадима Илькова: "Папа - мамин брат". Ильков также получил приз за режиссуру.
Лучшая актерская работа: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие".
Лучший короткий метр: "Мальчик, девочка и секрет" Оксаны Казьминой.
Special mention: "Мои мысли тихие", за актерскую работу Андрея Лидаговского.
Приз зрительских симпатий: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.
Лучший европейский документальный фильм: "Потому что мы мужики".
Почётные награды за вклад в кино получили Катрин Денев и Михаил Жванецкий.