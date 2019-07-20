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Гран-при 10-го ОМКФ получили "Домой" Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" Левана Акина

Главный приз впервые разделили между двумя фильмами.

Гран-при 10-го ОМКФ получили "Домой" Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" Левана Акина
Фото: oiff.com.ua

В Одессе завершился 10-й международный кинофестиваль. Гран-при фестиваля, которое вручается по результатам зрительского голосования, получили украинский фильм "Домой" Наримана Алиева и грузинский фильм "А потом мы танцевали" Левана Акина.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua

В международном конкурсе победила картина "А потом мы танцевали" Левана Акина. Исполнитель главной роли Леван Гелбаихани получил награду за актерскую работу.

Приз за режиссуру получил Алехандро Ландес, "Монос".

Лучшим полнометражным фильмом в национальном конкурсе стала документальная работа Вадима Илькова: "Папа - мамин брат". Ильков также получил приз за режиссуру.

Лучшая актерская работа: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие". 

Лучший короткий метр: "Мальчик, девочка и секрет" Оксаны Казьминой. 

Special mention: "Мои мысли тихие", за актерскую работу Андрея Лидаговского.

Приз зрительских симпатий: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Лучший европейский документальный фильм: "Потому что мы мужики".

Почётные награды за вклад в кино получили Катрин Денев и Михаил Жванецкий.

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