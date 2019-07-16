В украинский прокат картина выйдет этой осенью.

Американская компания HBO приобрела права на телевизионные показы и размещение на VoD-платформе в странах Центральной Европы фильм украинского режиссера Александр Жовна "История Лизы". Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

Контракт подписал продюсер картины Валерий Калмыков. Производство ленты в 2018 году осуществила кинокомпания "Трумэн Продакшн" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"История Лизы" - это психологическая драма о двух влюбленных парах. Двое героев страдают синдромом Дауна, их называют еще "солнечными детьми". Они получили уникальную возможность: попасть в мир старого, черного и белого кино с помощью необычного экрана в магическом кинотеатре.

Телепоказ стартует с 1 мая 2020 в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии. В украинских кинотеатрах фильм планируют показать осенью 2019 года.

Сценарий картины написан по одноименной повести Александра Жовны, который в 2015 году получил специальную награду Международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии".