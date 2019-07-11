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В Музее Ханенко проведут цикл лекций, приуроченный к его столетию

На лекциях расскажут об истории музея.

В Музее Ханенко проведут цикл лекций, приуроченный к его столетию
Фото: Olga Miklashevska / Музей Ханенків

К своему столетию Музей Ханенко запускает цикл лекций об истории музея.

Лекция будут проводить сотрудницы музея – с середины июля до конца августа.

Расписание лекций:

14 июля, 14:00. "Непокоренный. Николай Макаренко" – лекция о первом директоре музея Ханенко, вернувшем из Москвы в Киев часть коллекции Богдана и Варвары Ханенко. Лекторка: директорка музея Катерина Чуева.

21 июля, 14:00. "Европейская коллекция. Потери и поиски" – лекция о процессе поиска произведений из коллекции музея, которые исчезли в эпоху Советского союза и во время Второй мировой войны. Лекторка: кураторка европейской экспозиции музея Елена Живкова.

3 августа, 14:00. "Музей Ханенко в 1920-1930-х годах: личности, события, свидетельства" – о первых десяти годах после национализмации Музея Ханенко. Лекторка: старшая научная сотруднича отдела графики Оксана Олийнык.

10 августа, 14:00. Лекция-экскурсия "Формула любви Варвары Ханенко. К дню рождения фундаторки музея". Варвара Ханенко, принимавшая такое же участие в формировании коллекции, как и ее муж Богдан, была единственной женщиной, входившей в тогдашний наблюдательный совет Первого государственного музея (ныне – НХМУ). Лекторка: замдиректора по образовательным программам Анна Рудик.

17 августа, 14:00. "Античная коллекция Музея Ханенко. Ко дню археолога". Лекторка: директора музея, кураторка коллекции античного искусства Катерина Чуева.

31 августа, 14:00. "Василь Овчинников – художник, директор. 40 лет в музее". Лекция об одном из директоров музея, нашедшем для коллекции уникальные иконы 6 века и руководившего эвакуацией музея в 1941 году. Лекторка: кураторка отдела графики Елена Шостак.

Стоимость лекций: 110 грн. Они будут проходить в зале выставки "Музей. Столетие".

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