23 августа в киевском Октябрьском дворце пройдет большой творческий вечер Сергея Жадана.

Как сообщают организаторы, дата события - день рождения поэта. В этом году Жадану исполняется 45 лет.

"На вечере автор обещает читать как новые стихи, так и вещи из старых книг, - пишут организаторы. - Поэзии будет много, поэзия будет разной".

В вечере примут участие украинские актрисы Ада Роговцева, Ирма Витовская, Лариса Руснак, Катерина Степанкова, Татьяна Михина.

Музыку к события написал Олег Каданов, харьковский музыкант, участник проектов "Оркестр Че", "Мантри Керуака" И "Лінія Маннергейма". Режиссер вечера - Ярослав Лодыгин, автор экранизации романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

"Мне очень хочется собрать на сцене и в зале людей, которых я люблю, людей, которым я доверяю и к которым прислушиваюсь", - рассказал сам Сергей Жадан.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Напомним, в прошлом год у Жадана вышел новый поэтический сборник, "Антенна".