В столичном Доме кино пройдет встреча с драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым

На встрече Вырыпаев расскажет про драматургию и современный театр.

14 июля в киевском Доме кино состоится творческий вечер известного драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева.

Как сообщают организаторы, на встрече он расскажет о творчестве, современном театре, драматургии и развитии.

Вырыпаев – известный драматург, один из основоположников "новой драмы". Жил и работал в России, но с 2016-го переехал в Варшаву, где руководит творческим продюсерским центром WEDA.

Получил премию независимого молодежного жюри на 63-м Венецианском кинофестивале, гран-при Варшавского кинофестиваля, премию Юргена Бансемера и Уте Ниссена в номинации "Лучший драматург" (2009) и гран-при театральных фестивалей в Торуне, Лодзе и Гейдельберге. На счету Вырыпаева – такие фильмы как "Эйфория", "Кислород" и другие.

Детали – на странице события в фейсбуке.