На 10-м ОМКФ покажут перформанс-оперу Влада Троицкого

В рамках 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля на Потемкинской лестнице состоится перформанс-опера Влада Троицкого "Лестница в..". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что шоу будет создано специально в честь юбилея фестиваля.

Перформанс покажет публике разнообразие стилей современного искусства - нового взгляда на оперное искусство с сочетанием современных тенденций мадиа-арта.

Главный месендж шоу заключается в смелости людей строить свое "завтра". "Создание фильма - это создание новых миров. Миров, открывают нам ощущение настоящего и одновременно - мечты о завтра ", - отмечает Влад Троицкий.

В опере будет участвовать группа "Це Шо", которая в своих выступления сочетает и музыку, и театр. Композиторы - Роман Григорьев и Илья Разумейко. Художник - Дмитрий Костюминский.

Событие состоится на Потемкинской лестнице 19 июля в 21:30.

Напомним, В основном конкурсе Одесского международного кинофестиваля участвует фильм "Домой" украинского крымскотатарского режиссёра Наримана Алиева. Это будет украинская премьера фильма. Мировая премьера состоялась в Каннах в программе "Особый взгляд".

Кроме того, "Домой" получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте.