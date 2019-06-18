В основном конкурсе ОМКФ-2019 участвует "Домой" Наримана Алиева (дополнено)

10-й Одесский международный кинофестиваль объявил участников основного конкурса, конкурса документальных фильмов и участников внеконкурсных секций.

В основной программе покажут 12 фильмов, которые будет судить жюри в составе: бельгийского режиссера Петера Броненса, актриса Иванна Сахно, директор международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох, режиссерка Нана Эквтимишвили.

Обладателя гран-при – "Золотого Дюка" – определят по результатам зрительского голосования.

"Домой", реж. Нариман Алиев (Украина); "А потом мы танцевали", реж. Леван Акин (Грузия); "Монос", реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия); "Королева сердец", реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания); "Тут был Саша", реж. Эрнестас Янкаускас (Литва); "Тель-Авив в огне", реж. Самех Зоаби (Израиль); "Человек, купивший Луну", реж. Паоло Дзукки (Италия); "Сувенир", реж. Джоанна Хогг (США); "Путь согласия", реж. Луо Ханьсин (Китай); "Сиротинец", реж. Шахрбану Садат (Афганистан); "Инициалы СГ", реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США); "На посту", реж. Кантан Дюпье (Франция).

В конкурсе европейских документальных фильмов – 8 работ:

"Командирка Ариан", реж. Альба Соторра;

"Привет, искусственный интеллект", реж. Изабелла Виллингер;

"Летний хоккей", реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;

"Потому что мы мужики", реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;

"Приднестровье", реж. Анна Эборн;

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надя Парфан;

"Для Самы", реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;

"Встречи с Джимом", реж. Эдже Гер.

В жюри конкурса документальных фильмов – продюсерка Дарья Бассель (Украина), режиссер и сценарист Билл Гуггентаг (США), режиссерка Соня Кронлунд (Франция).

Вне конкурса на ОМКФ пройдут программа "Фестиваль фестивалей" (в ее рамках покажут победителя Канн – "Паразиты" Пон Чжун-хо, "Боль и славу" Педро Альмодовара, "Синонимы" Надава Лапида, "Бакурау" Клебера Мендонсы Фильо и другие фильмы), украинская ретроспектива "Голливуд на берегу Черного моря", где покажут культовые фильмы Одесской киностудии, и другие программы, детали которых объявят позже.

Напомним, 10-й ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.