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В основном конкурсе ОМКФ-2019 участвует "Домой" Наримана Алиева (дополнено)

Всего в основной программе – 12 фильмов.

В основном конкурсе ОМКФ-2019 участвует "Домой" Наримана Алиева (дополнено)
Постер 10-го ОМКФ
Фото: ОМКФ

10-й Одесский международный кинофестиваль объявил участников основного конкурса, конкурса документальных фильмов и участников внеконкурсных секций.

В основной программе покажут 12 фильмов, которые будет судить жюри в составе: бельгийского режиссера Петера Броненса, актриса Иванна Сахно, директор международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох, режиссерка Нана Эквтимишвили.

Обладателя гран-при – "Золотого Дюка" – определят по результатам зрительского голосования. 

  1. "Домой", реж. Нариман Алиев (Украина);
  2. "А потом мы танцевали", реж. Леван Акин (Грузия);
  3. "Монос", реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия);
  4. "Королева сердец", реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания);
  5. "Тут был Саша", реж. Эрнестас Янкаускас (Литва);
  6. "Тель-Авив в огне", реж. Самех Зоаби (Израиль);
  7. "Человек, купивший Луну", реж. Паоло Дзукки (Италия);
  8. "Сувенир", реж. Джоанна Хогг (США);
  9. "Путь согласия", реж. Луо Ханьсин (Китай);
  10. "Сиротинец", реж. Шахрбану Садат (Афганистан);
  11. "Инициалы СГ", реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США);
  12. "На посту", реж. Кантан Дюпье (Франция).

В конкурсе европейских документальных фильмов – 8 работ:

  • "Командирка Ариан", реж. Альба Соторра;
  • "Привет, искусственный интеллект", реж. Изабелла Виллингер;
  • "Летний хоккей", реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;
  • "Потому что мы мужики", реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;
  • "Приднестровье", реж. Анна Эборн;
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надя Парфан;
  • "Для Самы", реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;
  • "Встречи с Джимом", реж. Эдже Гер.

В жюри конкурса документальных фильмов – продюсерка Дарья Бассель (Украина), режиссер и сценарист Билл Гуггентаг (США), режиссерка Соня Кронлунд (Франция).

Вне конкурса на ОМКФ пройдут программа "Фестиваль фестивалей" (в ее рамках покажут победителя Канн – "Паразиты" Пон Чжун-хо, "Боль и славу" Педро Альмодовара, "Синонимы" Надава Лапида, "Бакурау" Клебера Мендонсы Фильо и другие фильмы), украинская ретроспектива "Голливуд на берегу Черного моря", где покажут культовые фильмы Одесской киностудии, и другие программы, детали которых объявят позже.

Напомним, 10-й ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.

Алекс Малишенко, Кіножурналіст
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