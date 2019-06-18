В основном конкурсе ОМКФ-2019 участвует "Домой" Наримана Алиева (дополнено)

10-й Одесский международный кинофестиваль объявил участников основного конкурса, конкурса документальных фильмов и участников внеконкурсных секций.
В основной программе покажут 12 фильмов, которые будет судить жюри в составе: бельгийского режиссера Петера Броненса, актриса Иванна Сахно, директор международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох, режиссерка Нана Эквтимишвили.
Обладателя гран-при – "Золотого Дюка" – определят по результатам зрительского голосования.
- "Домой", реж. Нариман Алиев (Украина);
- "А потом мы танцевали", реж. Леван Акин (Грузия);
- "Монос", реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия);
- "Королева сердец", реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания);
- "Тут был Саша", реж. Эрнестас Янкаускас (Литва);
- "Тель-Авив в огне", реж. Самех Зоаби (Израиль);
- "Человек, купивший Луну", реж. Паоло Дзукки (Италия);
- "Сувенир", реж. Джоанна Хогг (США);
- "Путь согласия", реж. Луо Ханьсин (Китай);
- "Сиротинец", реж. Шахрбану Садат (Афганистан);
- "Инициалы СГ", реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США);
- "На посту", реж. Кантан Дюпье (Франция).
В конкурсе европейских документальных фильмов – 8 работ:
- "Командирка Ариан", реж. Альба Соторра;
- "Привет, искусственный интеллект", реж. Изабелла Виллингер;
- "Летний хоккей", реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;
- "Потому что мы мужики", реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;
- "Приднестровье", реж. Анна Эборн;
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надя Парфан;
- "Для Самы", реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;
- "Встречи с Джимом", реж. Эдже Гер.
В жюри конкурса документальных фильмов – продюсерка Дарья Бассель (Украина), режиссер и сценарист Билл Гуггентаг (США), режиссерка Соня Кронлунд (Франция).
Вне конкурса на ОМКФ пройдут программа "Фестиваль фестивалей" (в ее рамках покажут победителя Канн – "Паразиты" Пон Чжун-хо, "Боль и славу" Педро Альмодовара, "Синонимы" Надава Лапида, "Бакурау" Клебера Мендонсы Фильо и другие фильмы), украинская ретроспектива "Голливуд на берегу Черного моря", где покажут культовые фильмы Одесской киностудии, и другие программы, детали которых объявят позже.
Напомним, 10-й ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.