"Пинтя" Алины Паш: Песня об украинском дизайне

Что происходит с украинской музыкой , сегодня можно разобрать на нескольких примерах различного масштаба. Одним из них может быть Алина Паш, которая проходит по статье "успешный дебютант". Больше года эта певица дает концерты как сольный артист, и 14 июня она выпустила первый альбом (из двух частей), вот хороший повод прислушаться к чему-то новому.

Фото: Facebook / Alina Pash

Альбом называется "Пинтя", в честь полумифического закарпатского героя, который мог быть дальним родственником Алины Паш. Она выросла в горах, и в созданном артисткой образе символы романтических Карпат представлены просто здорово. Фотосессии и некоторые видео Алины производят впечатление, она сама органично выглядит в роли модели для модного журнала, а в ее костюмах ловко скомбинированы этнические элементы и ироничный спортивный стиль хип-хоп певицы из соседнего пгт. Визуальная презентация Алины – это классный финт, использующий моду на национальные символы, в музыке команда певицы работает тем же методом.

Стоит признаться, что на украинской сцене не сформировалось настоящее хип-хоп движение, по этому, любое начинание на этой почве нехотя прорастает из европейских саженцев, и вышедший альбом не исключение. В студии Алина Паш работала с восемью различными (и не только украинскими) саунд-инженерами. Очень часто в альбоме слышно явное влияние Ивана Дорна, но быть иначе не могло – многие треки диска записывал Сурен Томасян (саундпродюсер популярного лейбла Masterskaya). Структура треков на диске не всегда песенная, кажется, что главным образом альбома выступает не лирическая героиня, а ритм. Ритм пульсирующий, ритм бразильский, ритм сбивающийся, реверберирующий. На него нанизывается весь декор, до которого только может дотянуться рука саундпродюсера, — сэмплы карпатской сопилки, живой контрабас, вокал и прочее.

"Пинтя" разделен на две части, и вышел с подзаголовками "Гори"/ "Місто", в которых разграничены треки с этническими излишествами и более жесткие урбанистические баллады. Первая часть не раскрывает певицу, все треки зажаты тем самым ритмом, за которым торопливо спешит речитатив, или заставляет Алину принять образ гламурной рэп-дивы. Порой в треке вовсе не видна композиция за локтями саунд-продюсера, который ориентирует треки скорее на танцпол, чем на домашнее прослушивание. В этом калейдоскопе звуков переливается черный хип-хоп, бразильский стиль кудуро и влияние некоторых авторитетов, работающих на стыке этники и андеграунда. Название одного из хитов альбома звучит, как "Bitanga", и это прямая отсылка к "Matangi", альбому певицы MIA, популярной британской артистке с тамильскими корнями, одному из эталонов нынешнего звучания Паш.

Скорее всего, это звучание будет меняться, Алина будет пробовать на вкус и на звучание различные стили. Ее появление на телепроекте "Х-Фактор" несколько лет тому намекало на ее нежные чувства к джазу и соул-музыке. Альбом "Пинтя" – это аккумуляция сил и остановка на платформе текущего тренда. В нем есть энергия, хотя хотелось бы больше грува и осмысленных текстов. Но песни Алины живут в пространстве поп-музыки и игры, вот например отрывок из композиции "Tamagotchi":

День у день я тобі, мен, варила б ті борщі, Від яких би ти, мій мен, мав дофіга мощі. Була б я косицьою, царицьою Русі, Правили б любов‘ю, ми й любилися усі.

Во второй части авторы альбома избавляются от синдрома тревожности, сбавляют скорость и дают больше пространства для демонстрации вокала. В итоге мы получаем два десятка музыкальных треков, которые демонстрируют живую, пульсирующую европейскую поп-музыку с американскими корнями и украинским дизайном. Катарсис не просматривается, но сюрпризов от Алины Паш будем ждать в ближайшем будущем. Тем более, что никто пока не опровергал появление третьей части ее дебютной пластинки.