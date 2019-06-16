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"Пинтя" Алины Паш: Песня об украинском дизайне

Что происходит с украинской музыкой, сегодня можно разобрать на нескольких примерах различного масштаба. Одним из них может быть Алина Паш, которая проходит по статье "успешный дебютант". Больше года эта певица дает концерты как сольный артист, и 14 июня она выпустила первый альбом (из двух частей), вот хороший повод прислушаться к чему-то новому.

Фото: Facebook / Alina Pash

Альбом называется "Пинтя", в честь полумифического закарпатского героя, который мог быть дальним родственником Алины Паш. Она выросла в горах, и в созданном артисткой образе символы романтических Карпат представлены просто здорово. Фотосессии и некоторые видео Алины производят впечатление, она сама органично выглядит в роли модели для модного журнала, а в ее костюмах ловко скомбинированы этнические элементы и ироничный спортивный стиль хип-хоп певицы из соседнего пгт. Визуальная презентация Алины – это классный финт, использующий моду на национальные символы, в музыке команда певицы работает тем же методом.

Стоит признаться, что на украинской сцене не сформировалось настоящее хип-хоп движение, по этому, любое начинание на этой почве нехотя прорастает из европейских саженцев, и вышедший альбом не исключение. В студии Алина Паш работала с восемью различными (и не только украинскими) саунд-инженерами. Очень часто в альбоме слышно явное влияние Ивана Дорна, но быть иначе не могло – многие треки диска записывал Сурен Томасян (саундпродюсер популярного лейбла Masterskaya). Структура треков на диске не всегда песенная, кажется, что главным образом альбома выступает не лирическая героиня, а ритм. Ритм пульсирующий, ритм бразильский, ритм сбивающийся, реверберирующий. На него нанизывается весь декор, до которого только может дотянуться рука саундпродюсера, — сэмплы карпатской сопилки, живой контрабас, вокал и прочее.

"Пинтя" разделен на две части, и вышел с подзаголовками "Гори"/ "Місто", в которых разграничены треки с этническими излишествами и более жесткие урбанистические баллады. Первая часть не раскрывает певицу, все треки зажаты тем самым ритмом, за которым торопливо спешит речитатив, или заставляет Алину принять образ гламурной рэп-дивы. Порой в треке вовсе не видна композиция за локтями саунд-продюсера, который ориентирует треки скорее на танцпол, чем на домашнее прослушивание. В этом калейдоскопе звуков переливается черный хип-хоп, бразильский стиль кудуро и влияние некоторых авторитетов, работающих на стыке этники и андеграунда. Название одного из хитов альбома звучит, как "Bitanga", и это прямая отсылка к "Matangi", альбому певицы MIA, популярной британской артистке с тамильскими корнями, одному из эталонов нынешнего звучания Паш.

Скорее всего, это звучание будет меняться, Алина будет пробовать на вкус и на звучание различные стили. Ее появление на телепроекте "Х-Фактор" несколько лет тому намекало на ее нежные чувства к джазу и соул-музыке. Альбом "Пинтя" – это аккумуляция сил и остановка на платформе текущего тренда. В нем есть энергия, хотя хотелось бы больше грува и осмысленных текстов. Но песни Алины живут в пространстве поп-музыки и игры, вот например отрывок из композиции "Tamagotchi":

День у день я тобі, мен, варила б ті борщі,

Від яких би ти, мій мен, мав дофіга мощі.

Була б я косицьою, царицьою Русі,

Правили б любов‘ю, ми й любилися усі.

Во второй части авторы альбома избавляются от синдрома тревожности, сбавляют скорость и дают больше пространства для демонстрации вокала. В итоге мы получаем два десятка музыкальных треков, которые демонстрируют живую, пульсирующую европейскую поп-музыку с американскими корнями и украинским дизайном. Катарсис не просматривается, но сюрпризов от Алины Паш будем ждать в ближайшем будущем. Тем более, что никто пока не опровергал появление третьей части ее дебютной пластинки.

Вадим Куликов, Музыкальный критик
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