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На французском кинофестивале La Rochelle проходит ретроспектива Киры Муратовой

Показы ретроспективы сопровождаются аншлагами.

На французском кинофестивале La Rochelle проходит ретроспектива Киры Муратовой
Фото: Ukrainian Institute

На французком международном кинофестивале La Rochelle проходит ретроспектива Киры Муратовой. Об этом сообщается на фейсбуке Украинского института, при поддержке которого покажут шесть фильмов украинской кинорежиссерки.

Фестиваль La Rochelle проходит с 28 июня по 7 июля. В программе ретроспективы Киры Муратовой будет показано 6 фильмов Киры Муратовой: "Короткие встречи" (1967), "Долгие проводы" (1971), "Астенический синдром" (1989), "Познавая белый свет" (1978), "Среди серых камней" (1983), "Перемена участи" (1987).

Программная менеджерка Украинского Института Наталья Мовшович утверждает, что показы сопровождаются аншлагами, а интерес к фильмам растет. "Очевидно, что ее работы актуальны для современного французского зрителя; кого-то привлекает самобытность ее киноязыка, кого-то - созвучность творческих поисков Муратовой и французской Новой волны, кого-то - деконструкция советской действительности мнимых абсурдистских и сюрреалистических фильмов Муратовой", - сказала она.

Фото: Ukrainian Institute

Фото: Ukrainian Institute

Открытие ретроспективы сопровождалось публичной дискуссией о влиянии Муратовой на мировой кинематограф. В ней приняли участие исследовательница творчества режиссерки Евгения Звонкина, французский кинокритик Жан-Мишель Фродон и режиссер Доминика Кабрера.

Фото: Ukrainian Institute

Кроме того, парижская Синематика анонсировала сезон 2019-2020 в рамках которого также состоятся показы кинолент Киры Мратовой. Программу объявят позже.

Напомним, с 12 по 21 июля в Украине пройдет юбилейный 10-й Международный Одесский кинофестиваль. В этом году фильм открытие - "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса. Главные роли в сыграли Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан. Фильм показывали вне конкурса на Каннском кинофестивале в этом году.

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