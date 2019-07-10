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В сентябре в Киеве состоится фестиваль анимации Linoleum

На национальный конкурс было подано 90 работ, среди которых комиссия отобрала восемь.

В сентябре в Киеве состоится фестиваль анимации Linoleum
Фото: Linoleum

C 4 по 8 сентября в Киеве в кинотеатре «Жовтень» состоится фестиваль актуальной анимации и медиа-искусств Linoleum 2019. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Тема фестиваля в этом году – «Точки соприкосновения», заявлено три конкурсных программы: международная, украинская и коммерческая анимация. За призы будут бороться 87 анимационных фильмов.

В международной конкурсной программе будут участвовать 52 анимационные ленты. Сообщается, что 50% всех заявок подавались именно на эту программу. На национальный конкурс было подано 90 работ, среди которых комиссия отобрала 8:

  •  «Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами» - режиссер Дана Кавелина;
  • «Любовь» - реж. Никита Лыськов;
  • «Лесная песня» Андрея Науменко;
  • «Сама себе здесь» Анны Дудко;
  • «Пока не станет черным» Анастасии Фалилеевой;
  • «петровка-реквием» Екатерины Возницы;
  • «Большое светлое будущее» Романа Лысенко;
  •  «Пуповина» Александра Бубнова.

В конкурсной программе коммерческой анимации заявлено 27 работ, которые отобрали из 150 заявок. Организаторы отмечают, что в этой категории будет восемь работ из Украины, среди них видео Саши Даниленко на песню певицы Alyona Alyona и клип Владимира Власенко на дорожку группы «Один в Каноэ».

Организаторы сообщают, что на все программы было подано более 2700 анимационных работ. Чтобы отобрать участников, команда фестиваля потратила более 300 часов на просмотр поданных работ. Для попадания в конкурсные программы анимационная часть должна составлять более 40% фильма и не превышать хронометраж в 30 мин.

Фестиваль Linoleum 2019 состоится при поддержке Украинского культурного фонда, Государственного агентства по вопросам кино, Посольства Королевства Нидерландов в Украине и Австрийского культурного форума в Киеве.

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