Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" на 2020 год

Апелляционный суд Амстердама снова отложил оглашение решения по делу о возвращении в Украину коллекции "скифского золота". Его должны были объявить сегодня, 16 июля, но суд заявил, что ему нужно еще 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация... Сторонам предоставляется 2 месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - говорится в заявлении суда.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской Федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины, и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки.

Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.