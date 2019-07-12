Объявлен 8-й конкурс для молодых искусствоведов и арт-критиков

Тема этого года – искусство и технологии.

Организаторы ежегодного конкурса для молодых искусствоведов объявили прием заявок от потенциальных участников.

В этом году конкурс пройдет в 8-й раз.

Как сообщается на его странице в фейсбуке, тема нынешнего конкурса – "Искусство новых медиа: технологии ± художник".

"Стоит ли выносить произведения, сделанные при помощи новых медиа-технологий, включая цифровые и виртуальные технологии, компьютерную графику, анимацию, видеоигры, робототехнику, в отдельную категорию искусства? Живописец и медиа-художник – точно разные люди? Как влияют технологии на философию искусства?" – говорится в описании конкурса.

"Тема 8-го Искусствоведческого конкурса дает хорошую возможность конкурсантам написать об искусстве новых медиа в Украине и об отечественных медиа-художниках в мировом контексте", – пишут организаторы.

Условия для участия: написать мотивационное письмо на одну печатную страницу, в котором коротко написать о себе, обозначить свое понимание темы конкурса и сформулировать короткую аннотацию будущего эссе. Письмо нужно отправить координаторке конкурса Валентине Клименко до 20 августа 2019 года на имейл artcriticcontest@gmail.com.

На первом этапе конкурса эксперты отберут десять финалистов. В сентябре редакторы профильных медиа, арт-критики, кураторы, историки искусства проведут с финалистами лекции и мастер-классы.

На втором этапе финалисты конкурса пишут статью или эссе на заданную тему и подают свои работы до 15 октября. Подведение итогов и вручение наград состоится в ноябре.

Возраст участников: до 35 лет.

Награды: за первое место – музейная поездка в Италию и публикация статьи; второе место – 5000 грн, публикация; третье место – библиотека от издательства "Родовід" на сумму 3000 тыс грн, публикация. Организаторы и партнеры жюри дают также поощрительные призы.