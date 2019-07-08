Зеленский призвал журналистов не продаваться Медведчуку вместе с телеканалами

"Вы - не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-1".

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Президент напомнил, что телеканал NewsOne, а также "112-Украина", связаны с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Зеленский подчеркнул, что олигарх купил телеканалы, но не журналистов, которые на них работают.

"Хочу обратиться к украинским журналистам, особенно, к журналистам этих каналов ("112 Украина" и NewsOne, - ред.). Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность. Вы - не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть. Вы - тоже слуги народа", - сказал он.

Напомним, телеканал NewsOne, связанный с Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Глава СБУ инициировал проведение внепланового совещания и призвал СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина".

Медведчук - третий номер в списке политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая придерживается пророссийских позиций и состоит из бывших регионалов.

В июне депутат Тарас Козак, приближенный к Медведчуку, стал владельцем телеканала ZIK (компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации"). Теперь ему принадлежит три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.