Нацсовет: наказать за телемост с РФ можно только после эфира

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений.

Об этом заявила первый замлавы Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она.

Герасимьюк пояснила, что провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - за нарушение отраслевого законодательства.

"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, 12 июля украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Президент Владимир Зеленский также счел предложение провокацией, "дешевым пиар-ходом перед выборами" и предложил Путину "поговорить" в Минске, при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмануеля Макрона.