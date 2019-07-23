СБУ открыла дело против всех кинопрокатных компаний Украины

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство на все кинопрокатные компании Украины по подозрению в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов. Об этом говорится в материалах суда.

Производство открыто на основании обращения одного из депутатов ВР, который заявил, что украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution. Они ежегодно получают около 100 млн долларов за кассовые сборы в Украине.

Компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеющие плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Обращение гласит, что деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости скрывать большую прибыль с помощью финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.

"Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации», - говорится в сообщении.

Получив такую поддержку спецслужб РФ, владельцы кинопрокатных компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинского кино.

В рамках расследования, суд предоставил СБУ доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина" и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну.

Напомним, в апреле 2019 года НАБУ начало расследование по факту возможной растраты средств Госкино, компанией Владимира Зеленского "Киноквартал".

Суть в том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма "Я, ты, он, она" этой компании. Условием финансирования было создание фильма полностью на украинском или крымскотатарском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.