​Від побитих шибок до згорілих НПЗ: як українські дрони виставили Росії рахунок за роки війни

Що ж вони отримали як алаверди від нас?

Противник захопив смугу 30–40 км — випалену, розбиту на друзки, засипану мінами гірше за М'янму й Афганістан, де вирішили не відновлювати десяток міст.

Три роки минуло відтоді, як російські воєнкори жартували, мовляв, «іскандери» сміються — наші БпЛА можуть розбити лише кватирку. Три роки безперервної СВО, що «йде за планом», і штурмів Малої Токмачки .

Усі ж пам'ятають жарти про дрони та вибиті в Москва-Сіті вікна? Ну що, підіб'ємо підсумки?

Фото: скриншот Результати роботи ЗСУ по Газпрому нафтохім Салават, Республіка Башкортостан.

Проти БпЛА на старлінках (умовно супутниковий зв'язок) і з машинним зором заходів протидії вони на сьогодні не мають. Загалом ті заходи є, звісно: мала зенітна артилерія, дрони-перехоплювачі, спроби глушити зв'язок із супутником, перехопити авіацією.

Але все це розмазано по величезній країні таким тонким шаром, що ми можемо вивести на ціль з несподіваного маршруту, перевантажити канальність, пройти руслами річок і на гранично малій висоті — і секторальна ППО не гарантує збиття.

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Спробуй вгадай: останній НПЗ у Башкортостані сьогодні навідають, Вугільну гавань у Пітері чи знову вимкнуть світло у Криму?

Бензоколонка без бензину

Переробка нафти впала з 5,5 до 3,9 мільйона барелів на добу. Це 21-річний мінімум. Ось і розкрито секрет, чому пішли розмови про Євро-2 (стандарт 13-річної давності). Тепер будь-який сезонний сплеск — і позачерговий ремонт на НПЗ робитиме дуже боляче.

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Повна заборона експорту пального. Дизель, газойль і суднове паливо. Буквально днями (8 липня 2026 року) уряд РФ пішов на крайній захід і розширив заборону на експорт дизелю. Якщо раніше вона стосувалася лише перекупників (сірий експорт), то тепер вивезення перекрили і самим заводам-виробникам. Заборона діє до 31 липня 2026 року, але з високою ймовірністю її подовжать.

Фото: EPA/UPG На автозаправній станції «Татнефть» у Москві немає пального, 2 липня 2026 року

Подвоєння ціни дизелю вже вдарило по залізниці — там не можуть закуповувати великі партії, беруть малі, а це призводить до перебоїв, бо кола на воді б'ють по фурах, цистернах і швидкості доставки (зростання на 25 % у середньому). А до половини залізниці РФ електрифікація не дійшла, адже потрібні гроші на «іскандери» по Києву.

Мінфін РФ планував зібрати у 2026 році 8,9 трлн рублів нафтогазових доходів. За пів року вони нашкребли 3,66 трлн. Торгівля сирою нафтою замість світлих нафтопродуктів з високою маржинальністю та потрійний фрахт тіньовому флоту — вони такі.

Віцепрем'єр Новак навіть заявив про початок імпорту нафтопродуктів у РФ — країна-бензоколонка без бензину, як оригінально. Крім того, у багатьох місцях (Єкатеринбург, Оренбург) почали нормувати газ для машин по 20 літрів в одні руки, бо він потрапляє на заправки не з космосу, а багато хто кинувся ставити ГБО (зростання на 300 % і черги на місяці), утім риночок не обдуриш. Курочка по зернятку — це і ГБО по 120 тисяч рубликів з машини. Транспортні компанії та доставка в захваті, адже «соколи Путіна» взяли Авдіївку.

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Експортоорієнтована імперія змушена купувати бензин в Індії та сусідів, щоб не допустити бунтів на власних заправках — виглядає як геополітична перемога.

Шторм над Азовом

Прикрити танкери й суховантажі річка — море росіянам не вдалося. Адже в них регулярні втрати в катерному складі, а великі кораблі в Азов не заходять через глибини й побоювання потрапити в мадярський трикутник. 190+ уражених суден — це гілка реальності в залиття транспортних компаній бюджетними коштами, параліч місцевої торгівлі (зокрема, вивезення з Бердянська і Марика краденого й постачання Криму), а не тільки заправки «панамаксів» у морі.

Фото: скрин відео тг-канал Мадяр 157-ме уражене «Птахами Мадяра» судно

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Південні порти річка — море довго не замерзають, через них вивозять жири й зерно — 20 % усього російського експорту олії та зернових. Тут критичне логістичне горлечко — потрібно транспортувати фурами, які вже стоять у чергах здати вантаж і по паливо. І це відстані не як в України, плюс маршрути через регіони, охоплені кризою з паливом. А Азово-Донський канал закрила ФСБ — кремлівські не хочуть кадрів охоплених вогнем кораблів у шлюзі.

По суті, наш удар по наливному флоту спрацював як ідеальний логістичний тромб. Зерновози стали заручниками ситуації: пливти не можна через загрозу дронів і заборону ФСБ, а приймати нове зерно від фермерів нікуди, тому що старе стоїть у трюмах замкнених у порту кораблів. Звісно, ланцюг пішов далі — у мілководні порти Волги. Це вже спровокувало стрибок світових біржових цін на пшеницю на 5 %, а всередині РФ загрожує обвалом закупівельних цін для аграріїв.

Плюс суховантажам потрібно заправлятися (бункеруватися) мазутом і дизелем, щоб іти в рейси. А ми щойно розібрали по гвинтиках наливний флот регіону й улаштували там перебої з паливом, а в Туапсе світлих нафтопродуктів згоріло на всю збиральну кампанію в краї.

Фото: Скриншот відео Пожежа на НПЗ у Туапсе 27 квітня 2026 року, підтверджено знищення 24 і пошкодження чотирьох резервуарів.

Податок на страх

З 1 травня 2026 року фізособам заборонено вивозити з країни понад 100 грамів золота в зливках. Кремль боїться, що на тлі інфляції громадяни масово евакуйовуватимуть заощадження у фізичному металі. Імовірно, тому що «все йде за планом»?

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Цього літа південь РФ накрили масштабні віялові відключення світла. Кидає в піт від Ростова до Сочі та Криму. Пропаганда списує це на «аномальну спеку» і «плановий ремонт блоку на Ростовській АЕС». Спека на півдні буває щоліта. Але рятувала резервна маневрова генерація. А тепер її немає. Бо добрі дрони системно били по Новочеркаській ДРЕС, лукойлівських ТЕЦ у Краснодарському краї та підстанціях.

Відкрий їхній портал держзакупівель, і ти побачиш паніку в цифрах. Сотні цивільних підприємств (від птахофабрик у Татарстані до водоканалів у Сибіру) витрачають мільярди рублів на закупівлю систем РЕБ, антидронових сіток, бетонних укриттів і винайм приватних охоронних підприємств з рушницями.

Ці гроші забирають з розвитку, із зарплат, з інвестицій у нові верстати і тупо закопують у пасивну безпеку, яка все одно не рятує від дрона з бойовою частиною 50–100 кг. Це гігантський податок на економіку, який ми їм виписуємо самим фактом наявності далекої руки.

Коло замкнулося. Три роки тому росіяни сміялися з розбитих кватирок у хмарочосах Москва-Сіті і вважали це безглуздим піаром. Вони думали, що війна — це телевізійне шоу, яке відбувається десь під Донецьком чи в руїнах Бахмута, поки вони п'ють каву на Патріарших ставках.

Фото: скриншот В Азовському морі вночі вполювали 8 танкерів тіньового флоту, 7 липня 2026 р.

Але реальність — це випалені ректифікаційні колони, спорожнілі заправки, нескінченні черги фур із зерном і палаючі танкери на обрії.

Схоже на ідеальне бінго — прогрес ефекту доміно посеред паливної кризи. Це літо росіяни запам'ятають надовго.