FT: після того, як українські удари пошкодили НПЗ, Росія змушена імпортувати пальне з Індії

Танкер із 42 тис. тонн бензину, виробленого на індійському НПЗ Вадінар, має прибути до нафтового терміналу Біле Море на півночі Росії в неділю.

Росія готується отримати партію бензину з Індії, оскільки через удари українських безпілотників по великих нафтопереробних заводах Москва була змушена вдатися до імпорту пального.

Це демонструє серйозність паливної кризи в Росії після того, як атаки скоротили внутрішні потужності з переробки нафти приблизно на 40%, змусивши одну з найбільших нафтовидобувних держав світу шукати допомоги за кордоном.

Як пише Financial Times, про це йдеться у даних аналітичної компанії Kpler.

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Згідно з цими даними, танкер із 42 тис. тонн бензину, виробленого на індійському НПЗ Вадінар, має прибути до нафтового терміналу Біле Море на півночі Росії в неділю. Бензин із НПЗ у Вадінарі був завантажений на судно Agni 18 червня. 6 липня цей танкер перевантажив увесь вантаж на судно Garnet біля єгипетського порту Дамієтта в Середземному морі. Станом на 22 липня Garnet рухався на північ уздовж узбережжя Норвегії. Ця партія пального виглядає найбільшою одноразовою поставкою імпортного бензину від початку паливної кризи.

Цього місяця регіони по всій Росії запровадили різноманітні обмеження на продаж бензину в одні руки після того, як удари Києва спричинили найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу. За оцінками видання, криза торкнулася близько 50 млн росіян. У деяких регіонах людям доводиться стояти в чергах за пальним годинами, а інколи й кілька діб.

Наприкінці червня Москва офіційно оголосила про намір імпортувати пальне.

НПЗ у Вадінарі належить індійській компанії Nayara Energy, 49% акцій якої контролює російська державна компанія «Роснєфть». За даними Kpler, понад 90% нафти, переробленої на цьому заводі у 2026 році, було російського походження. Це створює парадоксальну ситуацію: перероблена російська нафта повертається до Росії з країни, яка після 2022 року стала її головним морським покупцем.

У Nayara заявили, що компанія «не продавала і не планує продавати пальне російським компаніям», наголосивши, що зосереджена на забезпеченні потреб індійського ринку.

Однак на початку липня агентство Reuters повідомляло, що з Індії до Росії було відправлено щонайменше 60 тис. тонн бензину, що еквівалентно приблизно 60% добового споживання країни.

Водночас Індія – не єдине джерело імпортного пального для Росії.

Білорусь, яка переважно переробляє російську нафту, також різко збільшила продажі бензину Москві. У червні вона поставила до Росії 184 тис. тонн бензину. Це утричі більше, ніж у травні, і в 184 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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За словами експерта Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, імпорт пального разом із державними заходами, зокрема пом'якшенням вимог до якості бензину та перебудовою логістики, допоміг частково стабілізувати ситуацію, особливо в Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім того, споживачі адаптувалися до нових умов, скоротивши попит, а незалежні автозаправні станції підняли ціни до європейського рівня. Завдяки цьому з минулого тижня кілька регіонів уже скасували запроваджені раніше обмеження на продаж бензину, а черги на АЗС скоротилися.

Втім, в інших регіонах, зокрема в південній Астрахані та західних містах Липецьк і Воронеж, місцеві медіа й далі повідомляють про черги з 50–100 автомобілів.

У місті Ульяновськ на Волзі ситуація навіть погіршилася. За аналізом Яніса Клюге, який ґрунтується на російських онлайн-платформах із даними користувачів про наявність бензину, це, ймовірно, пов'язано з тим, що влада перенаправила частину запасів пального до регіонів, які вважає пріоритетними.