Війна на Близькому Сході: США атакували цілі в Ірані, КВІР запустив дрони по Кувейту

Через сповільнення судноплавства в Ормузькій протоці ціни на нафтопродукти знову ростуть.

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Центральне командування США повідомило про нову серію атак проти Ірану, яку американські військові проводили вже 12-ту ніч поспіль. У дописі в X Центком розповів, що під ударом перебували військові цілі, зокрема на морі, а також склади ракет, дронів, пункти прибережного спостереження і засоби ППО.

Центком ввважає, що ці удари ще більше послабили здатність Ірану до атак на цивільних моряків і комерційне судноплавство. Загалом цього місяця війська США атакували десятки іранських об'єктів на суші та відновили морську блокаду Ірану.

Щоб уникнути потрапляння кораблів до портів, Штати переспрямували дев'ять комерційних суден та заблокували одне судно.

«Понад 50 000 службовців діють на Близькому Сході», – розповіли в Центкомі, запевнивши, що вони готові діяти.

Іран тим часом продовжує перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці, що спричинило чергове здорожчання нафти і нафтопродуктів. Крім того, КВІР продовжує повітряні атаки. Про перехоплення іранських дронів заявив Кувейт, пише CBS News.

У Сполучених Штатах серед демократів наростає невдоволення Ізраїлем, спільно з яким Вашингтон 28 лютого розв'язав військову операцію проти Ірану, додають у NBC News.

Міністр війни Піт Геґсет днями заявив, що війна з Іраном коштувала Сполученим Штатам уже понад $37 млрд.