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Війна на Близькому Сході: США атакували цілі в Ірані, КВІР запустив дрони по Кувейту

Через сповільнення судноплавства в Ормузькій протоці ціни на нафтопродукти знову ростуть. 

Війна на Близькому Сході: США атакували цілі в Ірані, КВІР запустив дрони по Кувейту
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Центральне командування США повідомило про нову серію атак проти Ірану, яку американські військові проводили вже 12-ту ніч поспіль. У дописі в X Центком розповів, що під ударом перебували військові цілі, зокрема на морі, а також склади ракет, дронів, пункти прибережного спостереження і засоби ППО.

Центком ввважає, що ці удари ще більше послабили здатність Ірану до атак на цивільних моряків і комерційне судноплавство. Загалом цього місяця війська США атакували десятки іранських об'єктів на суші та відновили морську блокаду Ірану.

Щоб уникнути потрапляння кораблів до портів, Штати переспрямували дев'ять комерційних суден та заблокували одне судно.

«Понад 50 000 службовців діють на Близькому Сході», – розповіли в Центкомі, запевнивши, що вони готові діяти.

Іран тим часом продовжує перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці, що спричинило чергове здорожчання нафти і нафтопродуктів. Крім того, КВІР продовжує повітряні атаки. Про перехоплення іранських дронів заявив Кувейт, пише CBS News. 

У Сполучених Штатах серед демократів наростає невдоволення Ізраїлем, спільно з яким Вашингтон 28 лютого розв'язав військову операцію проти Ірану, додають у NBC News. 

  • Операція США та Ізраїлю проти Ірану, покликана змінити режим КВІР та усунути ядерну й балістичну загрози, триває з 28 лютого цього року. Двічі сторони домовлялися про призупинення бойових дій, і обидва рази мирні прагнення зрештою зривалися. За цей час в Ірані заявляли про щонайменше 3 375 жертв, зокрема 168 загиблих дітей. США втратили 18 військових. Ліван, де Ізраїль розпочав повітряну і сухопутну операцію проти підтримуваної Іраном «Хезболли», заявляв про біль ніж 3900 загиблих. Ізраїль станом на 18 червня повідомляв про 60 жертв, писало BBC.13 людей загинули в ОАЕ внаслідок ударів Ірану, були жертви й в інших країнах Перської затоки. 
  • Нещодавно Іран заявив про вихід з усіх домовленостей з американцями. 
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