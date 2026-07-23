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Через зіткнення трамваїв у Роттердамі постраждали 15 людей

Один з пасажирів опинився затисненим між уламками.

Через зіткнення трамваїв у Роттердамі постраждали 15 людей
Наслідки зіткнення трамваїв у Роттердамі
Фото: NOS

У нідерландському Роттердамі на мосту Еразмус відбулося зіткнення двох трамваїв. Вагон, що рухався на великій швидкості, в'їхав в задню частину попереднього, який чекав, поки завершиться розведення переправи для проходження водного транспорту.

Як пише NOS, травм зазнали 15 людей, включно з водієм вагону, який не зумів загальмувати. Чоловіка підозрювали у наркотичному чи алкогольному сп'янінні, але попередня перевірка показала, що він був тверезим і при тямі. Зараз ймовірний винуватець інциденту у лікарні.

Один з пасажирів після зіткнення був затиснений між уламками салону, рятувальникам довелося його деблокувати. Він отримав найбільш важкі пошкодження. Загалом до медиків потрапили п'ятеро потерпілих.

Міст Еразмус упродовж кількох годин після аварії був повністю закритий для усього транспорту. Поліція з'ясовує обставини зіткнення, яке мер Роттердама Карола Схаутен назвала "жахливим".

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