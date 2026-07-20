​У Києві заарештували водія після ДТП, в якій загинув 17-річний велосипедист і постраждав його батько

Шевченківський районний суд Києва арештував на 60 діб без права внесення застави водія, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Бориспільському шосе, в якій загинув 17-річний велосипедист.
Про це повідомила міська прокуратура.
У суботу, 18 липня, 27-річний водій BMW скоїв наїзд на велосипедистів – батька та сина, які рухались узбіччям. 17-річний хлопець загинув на місці.
Водієві повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинув велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 КК України).
У поліції також повідомили, що затримали 27-річного водія BMW безпосередньо на місці аварії в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Аварія сталася 18 липня близько 15:25 на Бориспільському шосе. За попередніми даними, водій автомобіля BMW 5, випереджаючи вантажний автомобіль праворуч, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на двох велосипедистів, які рухалися в попутному напрямку.
Унаслідок ДТП загинув 17-річний студент першого курсу Бориспільського професійного училища, який разом із батьком займався велосипедним спортом. Його батько отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
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