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​У Києві заарештували водія після ДТП, в якій загинув 17-річний велосипедист і постраждав його батько

Аварія сталася 18 липня на Бориспільському шосе

​У Києві заарештували водія після ДТП, в якій загинув 17-річний велосипедист і постраждав його батько
Фото: Прокуратура Києва

Шевченківський районний суд Києва арештував на 60 діб без права внесення застави водія, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Бориспільському шосе, в якій загинув 17-річний велосипедист.

Про це повідомила міська прокуратура

У суботу, 18 липня, 27-річний водій BMW скоїв наїзд на велосипедистів – батька та сина, які рухались узбіччям. 17-річний хлопець загинув на місці.

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Водієві повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинув велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 КК України).

У поліції також повідомили, що затримали 27-річного водія BMW безпосередньо на місці аварії в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.  

Аварія сталася 18 липня близько 15:25 на Бориспільському шосе. За попередніми даними, водій автомобіля BMW 5, випереджаючи вантажний автомобіль праворуч, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на двох велосипедистів, які рухалися в попутному напрямку. 

Унаслідок ДТП загинув 17-річний студент першого курсу Бориспільського професійного училища, який разом із батьком займався велосипедним спортом. Його батько отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Фото: Прокуратура Києва

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