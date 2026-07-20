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Російський дрон атакував маршрутку у Краматорську

Обішлося без постраждалих.

Російський дрон атакував маршрутку у Краматорську
Росіяни вдарили дроном по автобусу комунального підприємства
Фото: Краматорська міська рада

У Краматорську російські війська атакували безпілотником автобус комунального підприємства "КТТУ", який працював на одному з маршрутів громадського транспорту. 

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

За інформацією міськради, ворожий дрон влучив в автобус на кінцевій зупинці маршруту. На момент атаки пасажирів у салоні вже не було, а водій встиг залишити транспортний засіб буквально за мить до удару.

У міській раді наголосили, що атака на громадський транспорт, який щодня забезпечує перевезення мешканців міста, не має жодного військового значення та є черговим ударом по цивільній інфраструктурі.

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