Російський дрон атакував маршрутку у Краматорську

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У Краматорську російські війська атакували безпілотником автобус комунального підприємства "КТТУ", який працював на одному з маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

За інформацією міськради, ворожий дрон влучив в автобус на кінцевій зупинці маршруту. На момент атаки пасажирів у салоні вже не було, а водій встиг залишити транспортний засіб буквально за мить до удару.

У міській раді наголосили, що атака на громадський транспорт, який щодня забезпечує перевезення мешканців міста, не має жодного військового значення та є черговим ударом по цивільній інфраструктурі.