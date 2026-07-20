Один зрадник отримав довічне, а інший, якому на момент теракту не було 18 років, - отримав 15 років позбавлення волі.

Реальні терміни ув’язнення отримали двоє агентів ФСБ Росії, які вчинили теракт поблизу будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському в лютому 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Обох зловмисників затримали "по гарячих слідах" упродовж доби після теракту і задокументували їхній зв’язок з російською спецслужбою.

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Як з’ясувалося, виконавцями були завербовані ворогом місцевий наркозалежний та студент місцевого професійного коледжу, якому на момент вчинення злочину було 17 років. Обох завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких "заробітків".

Зловмисники діяли окремо один від одного, але виконували вказівки одного спільного куратора. За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією та начинив його металевими гайками для посилення уражаючої дії. Після цього агент залишив саморобну бомбу у підготовленому схроні і "прозвітував" ФСБ.

Другий зрадник мав дістати вибухівку зі схованки і доставити її до районного ТЦК для підриву. Спочатку він провів дорозвідку поблизу військового об’єкта і встановив там замасковану телефонну камеру із віддаленим доступом.

"Побоюючись, що рашисти ліквідують його як «зайвого свідка», «втемну» доручив кур’єру доставити СВП на місце запланованого теракту під виглядом звичайної поштової посилки. Після прибуття працівника сервісу доставки на «локацію» рашисти дистанційно підірвали вибухівку, внаслідок чого чоловік загинув на місці події та ще 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповіли деталі в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також знаряддя і комплектуючі для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох агентів винними за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Агента-виконавця теракту засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Другому зраднику, з урахуванням, що на момент вчинення злочину він не досяг повноліття, суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.