Головне за ніч та ранок понеділка, 20 липня: удари по Павлограду, 10 загиблих на турецькому судні, атака дронів на на Москву

Нічна повітряна атака , 235 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, звіт Моніторингової місії ООН, Іспанія – чемпіон світу з футболу.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по судну під прапором Гвінеї-Бісау зросла до 10. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, та лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». «Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули», – йдеться у повідомленні.

Постраждале від учорашньої атаки судно належить Туреччині. За інформацією Військово-морських сил, ворог вдарив трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO.

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Росія понад тиждень щоденно атакує Одесу, цілячи по інфраструктурі й будинках. Чергову атаку ворог здійснив сьогодні вранці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Інтенсивні бої йшли на шести напрямках фронту – Південно-Слобожанському, Лиманському, Словʼянському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському.

Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1600 солдатів, 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 430 530 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Павлограді внаслідок російських атак вбито двох людей. За оновленою інформацією, поранених уже 13. Серед потерпілих – діти 13 і одного року.

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Чоловіки 56 і 38 років та жінки 87 і 48 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. «11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – сказав він.

У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – сказав він.

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок нічних ударів по Павлограду були пошкоджені ринок і склад логістичної компанії.

У ніч на 20 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаракетами Х-59/69 з окупованого Криму і 94 дронами, зокрема реактивними, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з російських напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і тимчасово захопленої кримської і донецької території.

Зафіксовано влучання ракети і дев'яти БпЛА на дев'яти локаціях. Одна ракета цілі не досягла, повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

У червні 2026 року в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще 1 990 людей дістали поранення. Як зазначають в оновленому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, загальний показник втрат став найвищим із квітня 2022 року.

Упродовж перших шести місяців 2026 року кількість жертв серед цивільних осіб становила 1 396 загиблих та 7 978 поранених, і ця цифра була на 37% більшою, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді загинули 1 122 людей, а кількість поранених становила 5 734 осіб. Також ця цифра є на 114% більшою, ніж за аналогічний період 2024 року (940 загиблих; 3 442 поранених).

У червні далекобійні засоби ураження (потужні ракети широкої зони ураження та безпілотники) залишалися основною причиною жертв серед цивільних осіб, на які припало 45% від загальної кількості (126 загиблих; 907 поранених).

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Докладніше – в новині.

Російську столицю вночі 20 липня атакували сотні дронів. Це друга за кілька днів масштабна атака на регіон. Мер Сєргєй Собянін повідомив, що з 20:30 і до 5 ранку в напрямку регіону летіли понад 400 БпЛА.

Він стверджував, що більшість збили на дальніх підступах, а 85 – на підльоті до Москви.

Про ураження мер Москви нічого не сказав, але в соцмережах вже опублікували численні відео з наслідками ударів. ASTRA пише, що в області зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними, горять нафтобаза в Подольську, склад в індустріальному комплексі «Южные врата» в Домодедово, там же – дрон влучив у будинок.

Більше інформації – в новині.

ЄС не може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії через позицію декількох країн-членів, які виступають проти деяких запропонованих обмежень.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які брали участь у переговорах. Низка країн, включно з Австрією, Грецією, Італією, Німеччиною, Португалією та Францією, вимагали винятків щодо останнього списку санкцій.

ЄС не може запровадити санкції без одностайної підтримки держав-членів.

Докладніше – в новині.

Збірна Іспанії перемогла команду Аргентини (1:0) у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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Упродовж усього матчу іспанці грали першим номером, але забити не вдавалося. Дотиснули іспанці суперника на старті другого овертайму завдяки Феррану Торресу. Форвард, який вийшов на поле з лави для запасних, отримав можливість пробити в штрафному майданчику аргентинців і відправив м'яч під поперечину воріт Еміліано Мартінеса.

Упродовж матчу іспанці виконали 20 ударів по воротах, з яких 12 у площину воріт. Аргентинці натомість завдали 2 ударів.

Завдяки перемозі Іспанія вдруге в історії виграла кубок чемпіонів світу з футболу.

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