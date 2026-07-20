Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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Головне за ніч та ранок понеділка, 20 липня: удари по Павлограду, 10 загиблих на турецькому судні, атака дронів на на Москву

Нічна повітряна атака, 235 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, звіт Моніторингової місії ООН, Іспанія – чемпіон світу з футболу.

Головне за ніч та ранок понеділка, 20 липня: удари по Павлограду, 10 загиблих на турецькому судні, атака дронів на на Москву
Наслідки обстрілів росіянами Донеччини

Кількість загиблих внаслідок російського удару по судну під прапором Гвінеї-Бісау зросла до 10. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, та лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». «Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули», – йдеться у повідомленні.

Постраждале від учорашньої атаки судно належить Туреччині. За інформацією Військово-морських сил, ворог вдарив трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO.

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Росія понад тиждень щоденно атакує Одесу, цілячи по інфраструктурі й будинках. Чергову атаку ворог здійснив сьогодні вранці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Інтенсивні бої йшли на шести напрямках фронту – Південно-Слобожанському, Лиманському, Словʼянському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському.

Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1600 солдатів, 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 430 530 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Павлограді внаслідок російських атак вбито двох людей. За оновленою інформацією, поранених уже 13. Серед потерпілих – діти 13 і одного року.

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Чоловіки 56 і 38 років та жінки 87 і 48 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. «11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – сказав він.

У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – сказав він.

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок нічних ударів по Павлограду були пошкоджені ринок і склад логістичної компанії.

У ніч на 20 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаракетами Х-59/69 з окупованого Криму і 94 дронами, зокрема реактивними, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з російських напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і тимчасово захопленої кримської і донецької території.

Зафіксовано влучання ракети і дев'яти БпЛА на дев'яти локаціях. Одна ракета цілі не досягла, повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

У червні 2026 року в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще 1 990 людей дістали поранення. Як зазначають в оновленому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, загальний показник втрат став найвищим із квітня 2022 року.

Упродовж перших шести місяців 2026 року кількість жертв серед цивільних осіб становила 1 396 загиблих та 7  978 поранених, і ця цифра була на 37% більшою, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді загинули 1 122 людей, а кількість поранених становила 5 734 осіб. Також ця цифра є на 114% більшою, ніж за аналогічний період 2024 року (940 загиблих; 3 442 поранених).

У червні далекобійні засоби ураження (потужні ракети широкої зони ураження та безпілотники) залишалися основною причиною жертв серед цивільних осіб, на які припало 45% від загальної кількості (126 загиблих; 907 поранених).

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Докладніше – в новині.

Російську столицю вночі 20 липня атакували сотні дронів. Це друга за кілька днів масштабна атака на регіон. Мер Сєргєй Собянін повідомив, що з 20:30 і до 5 ранку в напрямку регіону летіли понад 400 БпЛА.

Він стверджував, що більшість збили на дальніх підступах, а 85 – на підльоті до Москви.

Про ураження мер Москви нічого не сказав, але в соцмережах вже опублікували численні відео з наслідками ударів. ASTRA пише, що в області зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними, горять нафтобаза в Подольську, склад в індустріальному комплексі «Южные врата» в Домодедово, там же – дрон влучив у будинок.

Більше інформації – в новині.

ЄС не може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії через позицію декількох країн-членів, які виступають проти деяких запропонованих обмежень.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які брали участь у переговорах. Низка країн, включно з Австрією, Грецією, Італією, Німеччиною, Португалією та Францією, вимагали винятків щодо останнього списку санкцій.

ЄС не може запровадити санкції без одностайної підтримки держав-членів.

Докладніше – в новині.  

Збірна Іспанії перемогла команду Аргентини (1:0) у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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Упродовж усього матчу іспанці грали першим номером, але забити не вдавалося. Дотиснули іспанці суперника на старті другого овертайму завдяки Феррану Торресу. Форвард, який вийшов на поле з лави для запасних, отримав можливість пробити в штрафному майданчику аргентинців і відправив м'яч під поперечину воріт Еміліано Мартінеса.

Упродовж матчу іспанці виконали 20 ударів по воротах, з яких 12 у площину воріт. Аргентинці натомість завдали 2 ударів.

Завдяки перемозі Іспанія вдруге в історії виграла кубок чемпіонів світу з футболу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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