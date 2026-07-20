Це друга за кілька днів масштабна атака на регіон.

Російську столицю вночі 20 липня атакували сотні дронів. Мер Сєргєй Собянін повідомив, що з 20:30 і до 5 ранку в напрямку регіону летіли понад 400 БпЛА.

Він стверджує, що більшість збили на дальніх підступах, а 85 – на підльоті до Москви.

Про ураження мер Москви нічого не сказав, але в соцмережах вже опублікували численні відео з наслідками ударів. ASTRA пише, що в області зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними, горять нафтобаза в Подольську, склад в індустріальному клмплексі «Южные врата» в Домодедово, там же – дрон влучив у будинок.

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Фото: Exilenova+ Нафтобаза в Московській області

Домодедівська лікарня госпіталізувала щонаймеше 6 осіб з мінно-вибуховими травмами.