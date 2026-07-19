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У Києві поблизу станції метро "Лук’янівська" облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід неподалік зупинки громадського транспорту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро "Лук’янівська" внаслідок ворожого обстрілу для організації безпечного пересування пішоходів облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід", - йдеться в повідомленні.

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На першому етапі новий перехід працюватиме як нерегульований.

"Встановлення тимчасового світлофорного об’єкта потребує додаткового часу через монтаж консолей та підключення електроживлення. Наразі тривають підготовчі роботи", - пояснили в КМДА.

Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у місті Києві нанесуть дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки 5.38 "Пішохідний перехід".

Після завершення робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.