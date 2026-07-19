Через атаку дронів РФ постраждали троє мешканців Херсона (оновлено)

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До лікарів звернувся чоловік, який постраждав через атаку російського безпілотника у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Медична допомога знадобилась 51-річному чоловіку.

Він отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення руки. Потерпілому призначили амбулаторне лікування.

Потім стало відомо, що близько 12:00 росіяни вдарили з БпЛА по цивільній автівці у Молодіжному. Через влучання дрона поранення отримали дві людини. 43-річна жінка дістала вибухову травму та ушкодження голови. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Також 77-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення плечей. Йому надають необхідну меддопомогу.