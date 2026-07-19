ДСНС: на Київщині до ліквідації наслідків російської атаки залучили роботизовані комплекси

На Київщині триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу. Разом із рятувальниками на місцях ударів працюють підрозділи Безпілотних систем ДСНС України.
Про це повідомили у ДСНС України.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники використовують повітряні та наземні роботизовані комплекси. Безпілотні системи допомагають швидко оцінювати обстановку, обстежувати небезпечні ділянки та виявляти загрози, що дозволяє безпечніше й оперативніше проводити рятувальні роботи.
У ДСНС наголосили, що сучасні технології суттєво підсилюють роботу рятувальників під час ліквідації наслідків російських атак.
"Спільними зусиллями виконуємо найважливіше завдання – рятуємо життя людей", – зазначили у відомстві.
- Через російську атаку у Бучацькому районі Київщини виникли пожежі. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч кв. м.