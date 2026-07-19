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ДСНС: на Київщині до ліквідації наслідків російської атаки залучили роботизовані комплекси

На Київщині триває ліквідація наслідків обстрілу РФ.

ДСНС: на Київщині до ліквідації наслідків російської атаки залучили роботизовані комплекси
наслідки російського обстрілу на Київщині
Фото: ДСНС України

На Київщині триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу. Разом із рятувальниками на місцях ударів працюють підрозділи Безпілотних систем ДСНС України.

Про це повідомили у ДСНС України.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники використовують повітряні та наземні роботизовані комплекси. Безпілотні системи допомагають швидко оцінювати обстановку, обстежувати небезпечні ділянки та виявляти загрози, що дозволяє безпечніше й оперативніше проводити рятувальні роботи.

У ДСНС наголосили, що сучасні технології суттєво підсилюють роботу рятувальників під час ліквідації наслідків російських атак.

"Спільними зусиллями виконуємо найважливіше завдання – рятуємо життя людей", – зазначили у відомстві.

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