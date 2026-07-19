ОВА: За тиждень російських атак на Одещині загинули 18 людей, ще 69 поранені

Лише за останній тиждень російські війська випустили по регіону близько 300 повітряних цілей.

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За останній тиждень внаслідок російських обстрілів Одеської області загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення. Серед постраждалих – шестеро дітей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, Одещина перебуває під постійними комбінованими атаками російських військ із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів. Протягом останніх днів в області щодоби оголошують щонайменше десять повітряних тривог.

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Очільник ОВА зазначив, що лише за останній тиждень російські війська випустили по регіону близько 300 повітряних цілей. Щодня фіксується від 50 до 60 дронів і ракет, спрямованих на Одеську область.

Окремо Кіпер прокоментував питання роботи пляжів. Він наголосив, що їх відкривали не для розвитку туризму, а насамперед для оздоровлення військових, ветеранів, їхніх дітей та інших жителів, які перебувають у стані постійного стресу через війну.

Наразі в області відкрито 40 пляжних зон, які пройшли необхідне обстеження, обладнані укриттями та вважаються відносно безпечними.

Водночас начальник ОВА закликав громадян не відвідувати необстежені пляжі та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює протиповітряна оборона. Саме тому надзвичайно важливо негайно прямувати до укриття після оголошення повітряної тривоги", – наголосив Олег Кіпер.