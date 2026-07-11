Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому

Відомі імена посадовців Укроборонпрому, з вини яких сталася трагедія у Вишневому на Київщині.

Про це у вечірньому відеозверненні 11 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності... Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані», - розповів глава держави.

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Президент додав, що Служба безпеки спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і «кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій».

«Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення», - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що під час доповідей про Вишневе ішлося про майбутнє Укроборонпрому.

«Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними», - сказав Зеленський.

Нещодавно через російський обстріл сталася детонація у Вишневому на Київщині.