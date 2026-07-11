Командира 155-ї бригади розшукують після затримання його бійців за підозрою у викраденні та вбивстві двох цивільних

Раніше українські медіа повідомили, що на ґрунті побутового конфлікту комбриг Станіслав Лучанов наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім, за даними джерел у правоохоронних органах, вивезли до Полтавської області та вбили. Конфлікт нібито стався через те, що дружину Лучанова образили невідомі.

Оперативне командування “Північ” підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова (раніше обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку “Скеля”).

“У мережі шириться інформація про події, повʼязані з військовослужбовцями в/ч А5001. З приводу ситуації, що склалася, повідомляємо наступне. За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

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За даними ОК “Північ”, особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється.

У повідомленні йдеться, що деталі, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть оприлюднені правоохоронними органами.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

Білоцерківським районним управлінням поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НПУ із залученням Військової служби правопорядку наразі здійснюється досудове розслідування. Відомості у справі внесено до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ – умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумували.

Серед дев'яти затриманих військовослужбовців – командир батальйону 155-ї ОМБр старший лейтенант Долголенко О. Щодо Лучанова, то він у СЗЧ, місцеперебування комбрига невідоме.

Раніше сьогодні hromadske з посиланням на джерела повідомило, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Фото: Діана Буцко / hromadske Паркан будинку родини Лучанова

Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".