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Суд взяв під варту співробітника ГУР Владислава Реута, який є підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської

Анастасія Березовська була підозрюваною у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Суд взяв під варту співробітника ГУР Владислава Реута, який є підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської
Владислав Реут
Фото: Суспільне Новини/Станіслав Свирид

Суд взяв під варту без права застави співробітника ГУР Владислава Реута, який є підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської, повідомляє “Суспільне”. 

Реута підозрюють у вчиненні умисного вбивства Анастасії Березовської. За версією слідства, він здійснив два постріли у голову Березовській. Реут заявляв, що не наполягає на заставі та готовий співпрацювати зі слідством.

Як заявив “Суспільному” адвокат іншого підозрюваного Віталія Жиковича, Реут — чинний співробітник ГУР. За словами адвоката, матеріали справи свідчать, що спочатку Реут зізнався у вбивстві Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович. 

Сторона захисту говорить про те, що Реут обмовив себе через відчуття небезпеки своєму життю і загрози від іншого фігуранта.

Нагадаємо, що Анастасія Березовська була підозрюваною у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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