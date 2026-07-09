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За 8 цьогорічних обмінів додому повернулися 170 військових Національної гвардії

Командувач повідомив, що для цих бійців проводять реабілітацію. 

За 8 цьогорічних обмінів додому повернулися 170 військових Національної гвардії
Фото: Олександр Півненко в Facebook

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко прозвітував про підтримку військовослужбовців та їхніх родин, надану цьогоріч. За вісім обмінів полоненими, що відбулися від початку року, до України повернулися 170 військових НГУ. Кожен з них проходить реабілітацію, психічне відновлення і реінтеграцію, повідомив бригадний генерал у Facebook.

Представники НГУ за цей рік провели 50 групових і 177 індивідуальних консультацій з родинами бійців у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та його регіональних центрах. До цієї роботи долучили 15 регіональних робочих груп, створених за участю системи МВС та регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Командування територіальних управлінь, корпусів і військових частин провели 50 окремих зустрічей з родинами полонених і безвісти зниклих для вирішення соціальних і правових питань. 

«Окремим напрямом нашої роботи залишається підтримка сімей полеглих героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти. Від початку року фахівці Національної гвардії опрацювали майже 90% заяв щодо оформлення посвідчень членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, оформили посвідчення. За кожним із цих документів реалізація державних гарантій, соціального захисту та наша відповідальність перед сім’ями тих, хто віддав життя за Україну або чия доля досі залишається невідомою», – сказав командувач НГУ.

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