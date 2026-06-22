​Командувач Нацгвардії про загрозу з Білорусі: для цього Росії треба знайти 70 тисяч військових. Робитимемо так, щоб не знайшли

Командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко вважає, що загроза атаки росіян із Білорусі є реальною, якщо РФ знайде 70 тисяч військових.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти. То хай спробують, а ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", – сказав Півненко.
Він нагадав, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" вже задіяний у прикордонні, працює на Чернігівському напрямку.
"Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в Росії є певні проблеми на Покровському напрямку – ми багато їхньої піхоти знищуємо", – зазначив Півненко.
Окремо він зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордонні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі все стабільно.
"На Сумщині наші підрозділи стоять в обороні, на Чернігівському напрямку... Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", – наголосив генерал-майор.
На питання, наскільки ймовірна на сьогодні загроза з невизнаного Придністров’я, Півненко сказав, що не вірить у такий сценарій.
"Я би не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани", – наголосив Півненко.
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- Днями Зеленський повідомляв, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретрансляційні системи, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. Зеленський додав, що, на його думку, Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.