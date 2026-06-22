​Командувач Нацгвардії про загрозу з Білорусі: для цього Росії треба знайти 70 тисяч військових. Робитимемо так, щоб не знайшли

Командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко вважає, що загроза атаки росіян із Білорусі є реальною, якщо РФ знайде 70 тисяч військових.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти. То хай спробують, а ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", – сказав Півненко.

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Він нагадав, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" вже задіяний у прикордонні, працює на Чернігівському напрямку.

"Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в Росії є певні проблеми на Покровському напрямку – ми багато їхньої піхоти знищуємо", – зазначив Півненко.

Окремо він зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордонні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі все стабільно.

"На Сумщині наші підрозділи стоять в обороні, на Чернігівському напрямку... Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", – наголосив генерал-майор.

На питання, наскільки ймовірна на сьогодні загроза з невизнаного Придністров’я, Півненко сказав, що не вірить у такий сценарій.

"Я би не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани", – наголосив Півненко.