Головне за ніч та ранок понеділка, 22 червня: загибель родини на Сумщині, майже 250 боєзіткнень, ракетний удар по Одещині

Нічна повітряна атака , 246 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, атака Росії на цивільні судна в Чорному морі, відставка Кіра Стармера.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

«22 червня 2026 року близько 04:50 год окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні прокуратури Сумщини.

Унаслідок ворожої атаки загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Поранено 31-річну маму загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 246 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Гуляйпільському напрямку - 30.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, стільки ж – на Покровському.

Сили оборони уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 190 окупантів, танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, РСЗВ і 2 системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 393 140 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Реклама

Уночі 22 червня російські окупанти вдарили ракетами по агропідприємству в Одеській області. Загинула людина, ще троє були поранені.

Вогонь охопив складську будівлю, авто і ємності з горючими матеріалами, повідомили в ДСНС.

"Пожежа ліквідована, попри загрозу через повторні повітряні тривоги", – зазначили рятувальники.

Російська армія поцілила двома ракетами по Білопіллі на Сумщині. Понівечені навчальні заклади. Дітей там не було, але постраждали працівники, написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч.

У ніч на 22 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеної з території Криму та 88 ударними БпЛА. Дронами била з Криму і Донецька та російських напрямків Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Зафіксовано влучання ракети і 5 ударних БпЛА на шести локаціях, а також – падіння уламків на дев'яти локаціях, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – розповіли захисники.

Реклама

У ніч на 22 червня Росія атакувала безпілотниками цивільні торговельні судна, які йшли до українських портів. На судні під прапором Панами убито 58-річного громадянина Єгипту. Ще восьмеро моряків, зокрема громадян Індії і Туреччини, евакуювалися на рятувальному плоту.

Військово-морські сили розповіли, що постраждалим кораблем є суховантаж VICTRESS, власником якого є Туреччина. Саме військові провели евакуацію корабля після того, як по ньому вдарили росіяни.

"На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться в повідомленні.

"Цієї ночі росіяни атакували і судна під прапорами Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", – повідомив віцепрем'єр Кулеба.

Кір Стармер 22 червня у виступі перед пресою оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, пише BBC.

Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!