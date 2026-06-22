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Головне за ніч та ранок понеділка, 22 червня: загибель родини на Сумщині, майже 250 боєзіткнень, ракетний удар по Одещині

Нічна повітряна атака, 246 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, атака Росії на цивільні судна в Чорному морі, відставка Кіра Стармера.

Головне за ніч та ранок понеділка, 22 червня: загибель родини на Сумщині, майже 250 боєзіткнень, ракетний удар по Одещині
Наслідки ракетного удару по Білопіллю
Фото: Сумська ОВА

«22 червня 2026 року близько 04:50 год окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні прокуратури Сумщини.

Унаслідок ворожої атаки загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Поранено 31-річну маму загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 246 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Гуляйпільському напрямку - 30.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, стільки ж – на Покровському.

Сили оборони уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 190 окупантів, танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, РСЗВ і 2 системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 393 140 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Уночі 22 червня російські окупанти вдарили ракетами по агропідприємству в Одеській області. Загинула людина, ще троє були поранені.

Вогонь охопив складську будівлю, авто і ємності з горючими матеріалами, повідомили в ДСНС.

"Пожежа ліквідована, попри загрозу через повторні повітряні тривоги", – зазначили рятувальники.

Російська армія поцілила двома ракетами по Білопіллі на Сумщині. Понівечені навчальні заклади. Дітей там не було, але постраждали працівники, написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

Працівницю одного із закладів госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч.

У ніч на 22 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеної з території Криму та 88 ударними БпЛА. Дронами била з Криму і Донецька та російських напрямків Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Зафіксовано влучання ракети і 5 ударних БпЛА на шести локаціях, а також – падіння уламків на дев'яти локаціях, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – розповіли захисники.

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У ніч на 22 червня Росія атакувала безпілотниками цивільні торговельні судна, які йшли до українських портів. На судні під прапором Панами убито 58-річного громадянина Єгипту. Ще восьмеро моряків, зокрема громадян Індії і Туреччини, евакуювалися на рятувальному плоту.

Військово-морські сили розповіли, що постраждалим кораблем є суховантаж VICTRESS, власником якого є Туреччина. Саме військові провели евакуацію корабля після того, як по ньому вдарили росіяни.

"На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться в повідомленні.

"Цієї ночі росіяни атакували і судна під прапорами Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", – повідомив віцепрем'єр Кулеба.

Кір Стармер 22 червня у виступі перед пресою оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, пише BBC.

Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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