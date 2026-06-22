Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора російська армія втратила майже 1200 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 393 140 осіб.

​Вчора російська армія втратила майже 1200 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1 190 солдатів, танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, РСЗВ і 2 системи ППО.

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб 
  • танків – 12 050 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од.
  • артилерійських систем – 44 530 (+51) од.
  • РСЗВ – 1 886 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 437 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.
  • спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies