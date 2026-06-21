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Президент: Україна неодноразово і непублічно вимагала в Білорусі припинити військову допомогу Росії

Президент висунув чіткий ультиматум: білоруська сторона має зняти ретранслятори і показати, що його ліквідували.

Президент: Україна неодноразово і непублічно вимагала в Білорусі припинити військову допомогу Росії
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот

Україна через спецслужби неодноразово передавала керівництву Білорусі вимогу припинити військову допомогу Росії. 

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у телемарафоні.

Оскільки непублічні попередження не спрацювали, Київ перейшов до стадії публічних сигналів, зауважив Зеленський.

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За словами Президента, Мінськ на рівні військового і політичного керівництва надає технічну підтримку російській армії. Зокрема, Білорусь допомагає російським та іранським дронам точніше уражати українські об'єкти і цивільне населення. Цю координацію ворог забезпечує завдяки спеціальним ретрансляторам на білоруській території. Зеленський наголосив, що цей процес триває вже довго і за ним стоять людські жертви з боку України.

Глава держави підкреслив, що Лукашенко отримав усю інформацію, тож тепер має не просто вибачатися на словах, а продемонструвати реальну деескалацію конкретними кроками. Вибачення Лукашенка «не працюють після першого дня початку війни», наголосив Зеленський.

Першою і головною вимогою України є повне вимкнення та демонтаж ретрансляторів. Зеленський висунув ультиматум: білоруська сторона має зняти це обладнання та показати, що його ліквідували. Якщо вони цього не зроблять, українські сили самостійно знищать ці об'єкти протягом тижня. 

Крім того, Україна зафіксувала постачання білоруського палива для російської армії. Президент зауважив, що наразі це лише сигнал без прямих погроз — Київ просто дає зрозуміти, що бачить усі ворожі дії, так само як відстежує і непублічно попереджає іноземні компанії, які постачають компоненти для російських ракет.

  • Днями український президент повідомляв, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретрансляційні системи, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. 
  • Зеленський додав, що, на його думку, Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.
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