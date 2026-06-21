На Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий і поранені

Вони просто йшли дорогою біля зупинки.

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У Богодухівському районі Харківщини троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Люди просто йшли дорогою біля зупинки, коли сталася трагедія, повідомило Харківське обласне управління ДСНС.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Рятувальники нагадали, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. У ДСНС закликають пересуватися лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя й не чіпати підозрілі предмети.

У разі небезпечної знахідки необхідно негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112.