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Марш "КиївПрайд" зібрав 5 000 людей, - організатори

Хода рушила від Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка і пройшла до станції метро "Площа Українських Героїв".

Марш "КиївПрайд" зібрав 5 000 людей, - організатори
КиївПрайд - 2026
Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Сьогодні в Києві відбувся марш "КиївПрайд", який тривав 2 години. Хода рушила від Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, далі бульваром Шевченка, вулицею Євгена Чикаленка до станції метро "Площа Українських Героїв".

Про це повідомили організатори заходу. 

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Цьогорічний Марш КиївПрайд відбувся під гаслом "Наші родини — частина України". Він об’єднав ЛГБТК+ людей, військових, ветеранів і ветеранок, правозахисниць, дипломатів, громадські організації і союзників та союзниць спільноти з усієї України.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Серед основних вимог учасників: не ухвалювати проєкт нового Цивільного кодексу; визнати сімейні партнерства для військових і цивільних осіб; запровадити кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії; приведення медичного законодавства України щодо транс-переходу до сучасних стандартів та прощення процедури офіційної зміни документів для транс-людей.

Оновлено. Правоохоронці несли службу у посиленому режимі: контролювали ситуацію в місцях проведення акцій, здійснювали превентивні заходи, стежили за безпекою учасників та перехожих, повідомила Нацполіція Києва.

"Завдяки злагодженій роботі всіх залучених служб заходи пройшли без грубих порушень публічного порядку. Поліція Києва дякує громадянам за відповідальність, дотримання вимог законодавства та правил безпеки", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, сьогодні зранку центр Києва був перекритий, оскільки відбувалося одразу дві масових акції - "КиївПрайд" і мітинг спільноти за традиційну родину. 

КиївПрайд - 2026
Фото: KyivPride﻿
КиївПрайд - 2026

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Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

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Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

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Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

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