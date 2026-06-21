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У центрі Києва відбувся 10-й "КиївПрайд" і мітинг за традиційну родину

Під час маршу лунала повітряна тривога, у столиці працювало ППО, тож наразі акції завершено. 

У центрі Києва відбувся 10-й "КиївПрайд" і мітинг за традиційну родину
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У центрі Києві 21 червня відбувся 10-й марш "КиївПрайд", який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти. Акція відбувається під гаслом "Наші родини – частина України".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".  

Сьогодні зранку центр Києва перекритий, оскільки відбувається одразу дві масових акції - "КиївПрайд" і мітинг спільноти за традиційну родину, яка наполягає, що 21 червня відзначають як День батька.

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Учасники "КиєвПрайду" звертаються, зокрема, до Верховної Ради із вимогою не голосувати за проєкт нового Цивільного кодексу в тому вигляді, в якому він є зараз. Застереження представники ЛГБТ-спільноти мають до визначення в проєкті документа родини лише як шлюбу між чоловіком і жінкою.

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Поліція розвела акції "КиївПрайд" та на підтримку традиційної сім’ї – перші зібралися біля парку Тараса Шевченка, другі – на Хрещатику.

Під час маршу лунала повітряна тривога, у столиці працювало ППО, тож наразі акцію завершено. 

Нагадаємо, що минулого року Деснянський райсуд Києва встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, таким чином визнавши наявність шлюбних відносин між ними.  Це - перше подібне рішення в українській судовій практиці. 

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