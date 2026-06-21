Центральна частина Одеси знеструмлена через аварію на ТЕЦ

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Через аварійну ситуацію на ТЕЦ, центральна частина Одеси залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовний час завершення робіт – до кінця доби.