Центральна частина Одеси знеструмлена через аварію на ТЕЦ

Через аварійну ситуацію на ТЕЦ, центральна частина Одеси залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств", – йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовний час завершення робіт – до кінця доби.
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