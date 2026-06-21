Окупанти атакували Харків та область: одна людина загинула, ще 13 постраждали

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 19 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 13 осіб постраждали, серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше постраждала Шевченківська громада. У селі Млинки поранення та травми отримали п’ятеро людей, серед яких четверо дітей. На дорозі поблизу села Сковородинівка Золочівської громади внаслідок ворожого удару загинула 54-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення.

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У Богодухові дві жінки віком 32 та 61 років, а також 66-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ще один чоловік постраждав на трасі поблизу села Губарівка. Також випадки поранень та гострої реакції на стрес зафіксовано у Пересічному, Березівці та Гаврилівці.

Ворог атакував Київський район Харкова безпілотниками. Для ударів по регіону російські війська застосували дрони різних типів, зокрема «Герань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші безпілотники.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено адміністративну будівлю, електромережі, автозаправні станції, автомобілі та вантажний транспорт. У Куп’янському районі пошкоджено два автомобілі.

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю комунальної служби, бензовоз, навчальний заклад, три приватні будинки, автомобіль та трактор. У Харківському районі пошкоджено поштовий термінал, шість вантажівок, станцію техобслуговування, гараж та господарську споруду.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 41 422 евакуйованих.