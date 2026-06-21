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Через російський терор на Дніпропетровщині загинула людина, ще 9 поранені

Ворог понад 20 разів атакував три райони області.

Через російський терор на Дніпропетровщині загинула людина, ще 9 поранені
Дніпропетровщина
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 20 червня, російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерію та авіабомбами.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, автівка. Загинула 70-річна жінка. 

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Фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Васильківська та Покровська громади. Понівечені ліцей, гімназія, понад 10 приватних будинків, автомобілі. Поранень дістали дев’ятеро людей.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Криворіжжі противник завдав удару по Грушівській громаді. Пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.

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