Через російський терор на Дніпропетровщині загинула людина, ще 9 поранені

З вечора 20 червня, російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерію та авіабомбами.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, автівка. Загинула 70-річна жінка.
У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Васильківська та Покровська громади. Понівечені ліцей, гімназія, понад 10 приватних будинків, автомобілі. Поранень дістали дев’ятеро людей.
На Криворіжжі противник завдав удару по Грушівській громаді. Пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.