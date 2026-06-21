Сили оборони ліквідували ще 1290 російських окупантів минулої доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1290 російських окупантів та знищили десятки ворожої техніки.

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