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Смілянський назвав ймовірні причини, чому президент відправив Орден Білого Орла не “Укрпоштою”

Глава Укрпошти відреагував на численні запити щодо цієї ситуації.

Смілянський назвав ймовірні причини, чому президент відправив Орден Білого Орла не “Укрпоштою”
гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський
Фото: Facebook / Igor Smelyansky

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський іронічно відреагував на обговорення в мережі, чому президент Володимир Зеленський повернув польський орден через Нову пошту, а не Укрпошту.

«Насправді я не знаю, чому саме так сталося, але я завжди за чесну конкуренцію. Тож, можливо, після сьогодні вже не побачу дурних питань про “монополізм Укрпошти”», — написав Смілянський.

Він навів три жартівливо-серйозні версії. За першою, національні кольори Польщі — біло-червоні, як і кольори Нової пошти, тому «державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах».

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Друга версія, за словами Смілянського, може бути юридичною. Він припустив, що в Офісі президента могли звернути увагу на те, що пересилання державних нагород саме поштою заборонене законом і правилами. Нова пошта, як зазначив глава Укрпошти, є експрес-оператором, а не поштою.

Третю версію Смілянський пов’язав із проблемами Укрпошти на польському напрямку. За його словами, доставку на території Польщі Укрпошта здійснює через Poczta Polska, але вже два місяці автомобілі компанії блокуються польською митницею.

«Ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину — там питань до нас немає — і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі. Але наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни», — заявив він.

Водночас, за словами Смілянського, автомобілі Нової пошти польська сторона пропускає, оскільки йдеться про експрес-відправлення, а не державні поштові документи.

Саме через цю ситуацію, додав глава Укрпошти, він ще місяць тому вирішив не брати участі в URC2026 [Конференція з відновлення України 2026 року] — «ще до того, як це стало трендом, заданим Президентом».

Наприкінці допису Смілянський також пожартував, що якщо Леонід Кучма чи Кирило Олексійович завітають до відділення Укрпошти, компанія «на жаль, не зможе відправити їхні ордени», але «якщо треба — зробить виняток».

«Конкуренція — це добре. Погане ставлення до України — це погано. Слава Україні!» — підсумував він.

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