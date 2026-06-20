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Зеленський: Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог

Глава держави повідомив, що росіяни підготувались до нового масованого удару.

Зеленський: Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог
Фото: Скриншот

Ввечері 20 червня президент Володоимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог.

Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. 

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Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром”, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз тиску на Росію ще недостатньо. За цей тиждень вдалося досягти нових домовленостей з партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був і щоб був достатнім. За словами президента, Сполучені Штати та всі партнери в Європі, в Групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. 

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“Команди наші майже кожного дня на звʼязку. Пріоритети очевидні: ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень приведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію”, – сказав президент.

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